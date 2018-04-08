Натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо и королева Великобритании Елизавета II объединились для создания документального фильма о защите лесов планеты Земля.

Лента получила название The Queen’s Green Planet («Зеленая планета королевы») и уже 16 апреля 2018 года появится в эфире на местном телеканале ITV. Фильм поведает о запущенном в 2015 году проекте Елизаветы Queen’s Commonwealth Canopy, который занимается сохранением лесов и природных парков, сообщает ВВС.

Помимо экспертов по вопросу окружающей среды и самой королевы в картине появится актриса и активистка Анджелина Джоли, а также принц Гарри.

Minval.az