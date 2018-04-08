Несмотря на то, что двухдневный визит Гейдара Алиева в Курган состоялся более 30 лет назад, а именно 15-16 ноября 1985 года, до сих пор многие участники этого события вспоминают об огромном значении, которое имела поездка одного из советских лидеров для развития областного центра. Об этом пишет издание Kikonline.

На своём посту Алиев курировал машиностроение, легкую промышленность и транспорт, а также сферы культуры и образования. Визит был очень насыщенный и был посвящён решению конкретных вопросов. Член Политбюро (по тем временам — фактически небожитель) заходил в обычные магазины («Дары природы», «Универсам №1»), в Дом быта, побывал на предприятиях и в организациях — Курганском отделении Южно-Уральской железной дороги, КМЗ им. В.И.Ленина, встречался с Я.Д.Витебским, познакомился с Г.А.Илизаровым и подробно изучил деятельность КНИИЭКОТа, беседовал на улицах города с обычными людьми.

Эту практику взял на вооружение для своих целей Михаил Горбачёв, который и отодвинул Алиева от власти. Надо сказать, что из всех бывших советских и постсоветских лидеров, кроме одного, Гейдар Алирза-оглы Алиев стоит особняком — став президентом Республики Азербайджан и приняв страну в катастрофическом состоянии, на грани полномасштабной гражданской войны, он вывел её на путь устойчивого развития. Его вспоминают добрым словом и в России, а в Азербайджане он по-настоящему культовая фигура.

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