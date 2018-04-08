В результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек, сообщает «Би-Би-Си».

Уточняется, что число погибших может возрасти.

Тем не менее, Волонтерская организации «Белые шлемы» сообщает, что число погибших в результате химической атаки в Восточной Гуте может достигать 100 человек. Согласно публикации организации «Белые шлемы», опубикованной в Twitter, вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в сирийской провинции Восточная Гута.

Позже организация сообщила, что количество погибших увеличилось до 70.

Целые семьи нашли задушенными в подвалах.

В одном из последних твитов «Белые шлемы» сообщили, что количество погибших достигает 100 человек, еще 1000 пострадали.

Minval.az