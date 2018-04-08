Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC.

Как передает Report, единогласным решением судей 29-летний россиянин победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке.

Это 26-ая победа в карьере Нурмагомедова при отсутствии поражений. Для Яквинты это 4-е поражение при 13 победах и одной ничьей.

Россиянин дебютировал в UFC 20 января 2012 года — он победил удушающим приемом иранца Камала Шалоруса. Бой с Яквинтой для Хабиба стал десятым в организации, он одержал победу во всех 10 боях.

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