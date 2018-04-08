Избирательные участки на выборах в парламент Венгрии открылись в воскресенье., сообщает Франс Пресс. Участки для голосования открылись в 6.00 по местному времени, их работа продлится до 19.00.

Отмечается, что правом голоса наделены около 7,9 миллиона граждан страны.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Виктора Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия «Движение за лучшую Венгрию» («Йоббик»), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP («Политика может быть другой»), партия «Демократическая коалиция» и либеральная партия «Движение Моментум».

Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.

Minval.az