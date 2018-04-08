Женщина в Актобе (Казахстан ) погибла после того, как ей оторвало ногу в лифте, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ.

Женщина зашла в лифт вместе с трехлетним ребенком, однако она не успела полностью войти в кабину лифта. Нога осталась за его пределами, и лифт резко поехал вниз. Вследствие этого произошла травматическая ампутация ноги. Получены травмы несовместимые с жизнью.

По словам врача, с ребенком все нормально, он жив и здоров. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили малыша.

Minval.az