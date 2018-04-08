Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в США. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве пишет газета Sunday Times.

Должностные лица разведки в MI6 провели переговоры со своими коллегами в ЦРУ о возможности переселения жертв отравления в Солсбери. О результатах переговоров не сообщается, однако источник издания сказал, что «им будут предложены новые личности». Сейчас Юлия и Сергей Скрипали находятся в сознании и вскоре начнут помогать в расследовании покушения.

Как сообщает источник, Лондон собирается обеспечить безопасность Скрипалей путем переселения их в одну из стран-участниц соглашения «пяти глаз» (программа по сбору данных, одной из основных целей которой является слежка за террористами, — ред).

Отмечается, что среди возможных вариантов переселения рассматривают Канаду, США, Новую Зеландию. Самый вероятный вариант, по мнению источника — США. ​ «Там будет меньше возможностей их убить», — заявил информатор. Напомним, ранее Британия отказала племяннице Скрипаля в визе.

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