Сегодня в Баден-Бадене (Германия) пройдет 8-й тур шахматного турнира «Grenke Chess Classic».
Как передает Report, Аркадий Найдич, представляющий Азербайджан на турнире, встретится с индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом.
Начало – 16.00 по бакинскому времени
Grenke Chess Classic, Баден-Баден, 8-й тур
Магнус Карлсен (Норвегия) – Никита Витюгов (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Левон Аронян (Армения)
Маттиас Блюбаум (Германия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Георг Майер (Германия) – Хоу Ифань (Китай)
Аркадий Найдич (Азербайджан) – Вишванатан Ананд (Индия)
Турнирное положение: Каруана – 5, Витюгов, Карлсен – 4,5, Вашье-Лаграв, Аронян, – по 4, Блюбаум – 3,5, Найдич, Ананд, Ифань – по 2,5, Майер – 2.