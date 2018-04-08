Полиция в Мюнстере готовится взорвать подозрительный пакет, который обнаружен в протаранившем посетителей уличного кафе грузовике.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил с места происшествия корреспондент телеканала N-TV.

«Полиция готовит взрыв подозрительного предмета, который обнаружен в грузовике. В этой связи в районе продолжает действовать режим эвакуации. Официально эта информация не подтверждена», — сообщила сотрудница телеканала с места событий.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.

В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Таблоид BILD ранее сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя. После происшествия предполагаемый виновник покончил с собой.

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