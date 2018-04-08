Посольство Азербайджана в Германии в сотрудничестве с правоохранительными органами страны выясняет наличие граждан среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в кафе в Мюнстере.

Об этом сказал Trend в субботу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, по мере прояснения ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Как сказал Trend соотечественник, проживающий в Мюнстере, азербайджанцев нет среди пострадавших в результате атаки на кафе в Мюнстере.

«Атаку совершил психически больной немец»,- сказал собеседник агентства, отметив, что данное кафе посещают в основном богатые.

Minval.az