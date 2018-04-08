Сегодня в Айове стартовал Кубок мира по вольной борьбе.
Как сообщает azerisport.com, в первом туре сборная Азербайджана встречалась с командой Кубы.
КУБА — АЗЕРБАЙДЖАН — 2:8
57 кг. Андре Ортег — Гиорги Эдишерашвили — 3:7
61 кг. Бонни Родригес — Ахмеднаби Гварзатилов — 0:8
65 кг. Валдес Тоби — Гаджи Алиев — 8:2 (чистая победа)
70 кг. Франклин Кастильо — Джошгун Азимов — 3:7
74 кг. Ливан Лопес Азгуй — Гаджимурад Омаров — 6:2
79 кг. Йоан Моралес — Джабраил Гасанов — 0:10 (чистая победа)
86 кг. Юрески Гуералта — Александр Гостиев — 2:3
92 кг. Лазаро Эрнандес — Асланбек Алборов — 4:7
97 кг. Салас Перес — Роман Бекиров — 0:3
125 кг. Юденни Эстевес — Джамаледдин Магомедов — 2:3

В другой встрече группы В Монголия обыграла Казахстан (6:4).

Результаты первого тура группы А:

США – Индия — 10:0, Грузия – Япония
Следующие встречи в группах пройдут завтра.
Пары второго тура:
Группа А: США – Япония, Грузия – Индия
Группа В: Азербайджан — Казахстан, Монголия — Куба
Пары третьего тура:
Группа А: США – Грузия, Япония – Индия
Группа В: Монголия – Азербайджан, Куба – Казахстан.
Далее пройдут встречи плей-офф.
Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе дважды побеждала на этом турнире.

Minval.az