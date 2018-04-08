Сегодня в Айове стартовал Кубок мира по вольной борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в первом туре сборная Азербайджана встречалась с командой Кубы.

КУБА — АЗЕРБАЙДЖАН — 2:8

57 кг. Андре Ортег — Гиорги Эдишерашвили — 3:7

61 кг. Бонни Родригес — Ахмеднаби Гварзатилов — 0:8

65 кг. Валдес Тоби — Гаджи Алиев — 8:2 (чистая победа)

70 кг. Франклин Кастильо — Джошгун Азимов — 3:7

74 кг. Ливан Лопес Азгуй — Гаджимурад Омаров — 6:2

79 кг. Йоан Моралес — Джабраил Гасанов — 0:10 (чистая победа)

86 кг. Юрески Гуералта — Александр Гостиев — 2:3

92 кг. Лазаро Эрнандес — Асланбек Алборов — 4:7

97 кг. Салас Перес — Роман Бекиров — 0:3

125 кг. Юденни Эстевес — Джамаледдин Магомедов — 2:3

В другой встрече группы В Монголия обыграла Казахстан (6:4). Результаты первого тура группы А:

США – Индия — 10:0, Грузия – Япония

Следующие встречи в группах пройдут завтра.

Пары второго тура:

Группа А: США – Япония, Грузия – Индия

Группа В: Азербайджан — Казахстан, Монголия — Куба

Пары третьего тура:

Группа А: США – Грузия, Япония – Индия

Группа В: Монголия – Азербайджан, Куба – Казахстан.

Далее пройдут встречи плей-офф.

Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе дважды побеждала на этом турнире.

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