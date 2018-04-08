61 кг. Бонни Родригес — Ахмеднаби Гварзатилов — 0:8
65 кг. Валдес Тоби — Гаджи Алиев — 8:2 (чистая победа)
70 кг. Франклин Кастильо — Джошгун Азимов — 3:7
74 кг. Ливан Лопес Азгуй — Гаджимурад Омаров — 6:2
79 кг. Йоан Моралес — Джабраил Гасанов — 0:10 (чистая победа)
86 кг. Юрески Гуералта — Александр Гостиев — 2:3
92 кг. Лазаро Эрнандес — Асланбек Алборов — 4:7
97 кг. Салас Перес — Роман Бекиров — 0:3
125 кг. Юденни Эстевес — Джамаледдин Магомедов — 2:3
В другой встрече группы В Монголия обыграла Казахстан (6:4).
Результаты первого тура группы А:
Группа В: Азербайджан — Казахстан, Монголия — Куба
Группа В: Монголия – Азербайджан, Куба – Казахстан.