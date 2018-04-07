Жители американского городка Парриш в штате Алабама вот уже как два месяца изнемогают от ужасного запаха застрявшего поблизости грузового поезда, вагоны которого доверху наполнены человеческими фекалиями.

Как передают российские СМИ, нечистоты из Нью‐Йорка транспортировала на свалку компания Big Sky Environmental, однако на пути к пункту назначения стало известно, что полигон закрыли по требованию местных властей.

Проблема с вывозом из мегаполиса отходов возникла уже давно. Сперва их перемещали в Колорадо, где оборудовали специальную свалку, однако вскоре оказалось, что это достаточно затратный сценарий. Власти наняли нового подрядчика Big Sky Environmental, который создал полигон в Адамсвиле (штат Алабама). Уже вскоре жители близлежащего городка Вест Джефферсон начали устраивать акции протеста из-за сильного зловония, источаемого свалкой, и власти потребовали от компании прекратить завоз новых партий нечистот. В это время к Адамсвиле уже следовал гружённый состав из Нью-Йорка, который остановился на станции города Парриш. На протяжении последних двух месяцев ни чиновники, ни руководство Big Sky Environmental не могут решить, куда везти фекалии, а местные жители тем временем вынуждены терпеть невыносимую вонь.

Minval.az