В Баку пожилая женщина средь бела дня стала жертвой грабежа. Преступник отнял у нее последние деньги, а вместе с ними и рецепт, выписанный врачом на приобретение лекарства.

Об этом Sputnik Азербайджансообщили в Управлении полиции Наримановского района.

Сообщается, что шестого апреля в 16:30 на улице Юсифова возле жилого дома номер 59 неизвестный мужчина напал на Мустафаеву Адилию Муса гызы, 1937 года рождения. Злоумышленник вырвал пакет из рук 81-летней старушки. Однако, неверный расчет, скорее, разочаровал грабителя. В целлофановом пакете пожилой женщины были всего пять манатов и рецепт от врача. Старушка шла в аптеку, чтобы купить лекарство и это были ее последние деньги.

Отметим, что расследованием факта заняты сотрудники 17-го отделения полиции указанного района. Пока по факту грабежа никто не задержан.

Minval.az