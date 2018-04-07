Крупная кража совершена в Баку пятого апреля: таксист, воспользовавшись беспомощным состоянием пассажира, обокрал его.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

В 29-ое отделение полиции Ясамальского района шестого апреля обратился житель Шекинского района Байрамов Валияддин Анвер оглу, 1963 года рождения. Мужчина показал, что пятого апреля в 16:00 на проспекте Зии Буниятова на территории Наримановского района занимающийся частным извозом житель Баку Алескеров Азер Фикрет оглу, 1990 года рождения, обокрал его сына Орхана Байрамова, 1992 года рождения.

По словам жалобщика, Орхан Мамедов, находясь в такси, потерял сознание, а когда очнулся и проверил карманы своей куртки, обнаружил пропажу 42 тысяч долларов США. Молодой человек не смог доказать таксисту, что кража совершена именно с его стороны. Однако он успел записать марку и государственные знаки автомобиля — KIA (90 NK 041). Благодаря этому, кстати, и была установлена личность таксиста. Сотрудники Ясамальского РУП передали материалы дела в Наримановский РУП по месту совершения преступления.

По факту ведется расследование, задержанных пока нет.

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