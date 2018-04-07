В Турции под озером Ван исследователи обнаружили замок, который затонул примерно 3000 лет назад. По словам ученых, он располагается на глубине в несколько сотен метров, передают российские СМИ.

Исследованиями на озере Ван занимались специалисты Университета Ван Юзунцю Йыл. По словам руководителя группы по дайвингу Тахсина Цейлана, процесс погружения в водоем был проблематичным, так как плотность пресной воды значительно выше соленой. Из-за этого для исследований потребовалось специальное стабилизирующее давление оборудование.

Строение могло быть возведено представителями цивилизации Урарту, которые обитали на территории Турции до Рождества Христова. Из-за постоянных наводнений и выхода озера из берегов во время приливов замок со временем ушел под воду. Некоторые его части находятся немного выше остальных, что говорит о продолжении строительства уже после затопления.

Исследователи не исключают, что Урарту располагали уникальными технологиями, благодаря которым могли выживать в воде. Об этом свидетельствуют дымоходы странной конструкции в замке.

Minval.az