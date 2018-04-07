Президент Турции призвал страны Запада отказаться от политики двойных стандартов в сфере борьбы с терроризмом.

Как передает «Анадолу, выступая в провинции Денизли, президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержке терроризма.

Глава турецкого государства напомнил о недавней встрече президента Франции с делегацией PYD (сирийское крыло террористов PKK – ред.) в Париже.

Эрдоган предупредил, что последствия политических ошибок лягут бременем на Париж.

Турецкий лидер привлек внимание к последним событиям в германском городе Мюнстер, где грузовик въехал в толпу пешеходов. «Подобное может ожидать и Францию. Чем дальше Запад будет поддерживать террористов, тем масштабней будут последствия террористической деятельности в этих странах», — подчеркнул президент.

Глава государства далее акцентировал внимание на решительных шагах Анкары по борьбе с террористами как внутри Турции, так и за ее пределами.

По словам Эрдогана, по последним данным в сирийском Африне нейтрализовано четыре тысячи террористов. «Если добавить к этой цифре количество боевиков, нейтрализованных внутри Турции, а также на севере Ирака, то этот показатель достигнет 4200-4300», — констатировал президент.

Minval.az