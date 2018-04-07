Председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев избран президентом Всемирной организации оздоровительного туризма.

Как передает Тренд, в рамках проводимой в Анталье выставки «Hestourex» (здоровье, спорт и альтернативный туризм) было проведено выборное заседание международной организации. В выборах приняли участие 48 представителей из 22 стран.

По результатам голосования были названы президент и шесть вице-президентов организации.

Руководство организацией перешло от ОАЭ к Азербайджану.

Член правления Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Джейхун Ашуров был избран заместителем генерального секретаря Всемирной организации оздоровительного туризма.

Выступая на заседании, Руслан Гулиев проинформировал о возможностях оздоровительного туризма Азербайджана и его перспективах, рассказал о платформе организации.

«Наше активное членство во Всемирной организации было реализовано при поддержке министерства культуры и туризма. По итогам заседания в Азербайджане в 2019 году пройдет Международный форум по оздоровительному туризму, что придаст импульс дальнейшему развития туризма в Азербайджане», — сказал он.

Отметим, что Азербайджан с 2014 года является членом этой международной организации, в которой представлены 60 стран, в том числе Россия, Великобритания, Германия, Турция и Индия.

Minval.az