Пролив Босфор временно закрыт для прохода судов после того, как сухогруз врезался в прибрежное здание.

Как передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газета Daily Sabah, инцидент произошел примерно в 16.00 по местному времени (17.00 по бакинскому времени) в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула.

Следовавшее из Египта на Украину судно Vitaspirit, зарегистрированное на Мальте, врезалось в стоящий на берегу особняк рядом с Мостом султана Мехмеда Фатиха. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог быстро сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Опасности для экологии в районе происшествия нет.

İstanbul Boğazı’nda geminin yalıya çarpma anı… pic.twitter.com/6ba8IBTjbB — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) 7 апреля 2018 г.

Minval.az