Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой, пишет Focus со ссылкой на полицию.

«Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция», — пишет издание.

***

Погибли три человека, по меньшей мере 50 человек пострадали, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

***

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в германском городе Мюнстер.

Погибли как минимум три человека, еще 30 пострадали передает Rheinische Post.

Как передает «Лента», по данным издания, часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Источники издания сообщили, что водитель афтомобиля погиб. Информацию о случившемся подтвердили в Twitter-аккаунте местной полиции. «Есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

In the W German city of #Münster a car was driven into a crowd. Initial reports of 3 dead and multiple wounded.

This pic is said to show the aftermath pic.twitter.com/6wjlACL1mF

— Shell Shocked (@shell_blog) 7 апреля 2018 г.