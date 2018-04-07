Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству школ модульного типа в Агдашском и Бардинском районах.

Как сообщает официальный сайт главы госдурства, с целью строительства школ модульного типа в Агдашском и Бардинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Министерству образования будет выделено 2 595 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az