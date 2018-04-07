Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством Шамкирской районной центральной больницы.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в распоряжении говорится, что с целью завершения строительства центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утверждённого распоряжением Президента номер 3593 от 22 января 2018 года, министерству здравоохранения будет выделено 7,6 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az