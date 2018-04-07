Иран готов наладить экспорт медицинских услуг в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

Как передает Trend, это, в том числе, предполагает оказание иранскими врачами услуг в медицинских клиниках НАР, отметил он.

«Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества в областях здравоохранения, создания совместных предприятий, в том числе фармацевтических, туризма, транспорта, промышленного животноводства», — сказал Зариф.

Говоря о текущем уровне сотрудничества сторон, он отметил, что уже реализуются совместные проекты в областях производства электроэнергии и строительства плотин.

Minval.az