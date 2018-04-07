Российский «Зенит» пожаловался в ФИФА на турецкий «Tрабзонспор» из-за выступающего за этот клуб футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

Как передает Репорт, соответствующая информация была обнародована на 73-й генассамблее турецкого клуба.

Согласно поданной жалобе, за 22-летнего нападающего турецкого клуба не расплатились с санкт-петербургским клубом.

Напомним, что Р.Шейдаев в феврале 2017 года был передан в аренду словацкому клубу «Жилина», а минувшим летом — «Карабаху». Форвард, не попавший в основной состав агдамского клуба, так и не забил гол.

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