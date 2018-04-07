Азербайджанская молодежь провела акцию в Риме, протестуя против визита президента Армении Сержа Саргсяна в Италию.

Как передает Репорт, акция прошла по инициативе Ассоциации молодежи Азербайджан-Италия и азербайджанских студентов, обучающихся в Италии.

Участники акции обратились к президенту, главе Сената, председателю Палаты депутатов и главам всех политических блоков, представленных в обеих палатах парламента, известив их о личности армянского президента и совершенных им преступлениях в отношении ни в чем неповинных людей.

В обращении, в частности, упомянуты чудовищные убийства азербайджанцев в Ходжалы, непосредственное участие в которых принимал Серж Саргсян, о чем он безо всякого стыда и тени раскаяния поведал британскому журналисту Томасу де Ваалу.

В обращении подчеркивается многолетняя оккупация Арменией Нагорного Карабаха и районов вокруг него, утрата в результате захватнической политики этой страны 20% территории Азербайджана, говорится о более миллиона азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах, насильственным образом изгнанных армянами из родных очагов.

Minval.az