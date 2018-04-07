ВС Турции за последнюю неделю уничтожили 108 террористов в турецких провинциях Мардин, Тунджели, Диярбакыр, Ширнак и на севере Ирака, сообщает агентство «Анадолу».

В ходе операций, проведенных 31 марта-6 апреля, уничтожено четыре главаря РКК, за рубежом нейтрализовано 78 террористов. Также изъято 28 винтовок, пять пулеметов, один гранатомет, уничтожено 59 самодельных взрывных устройств, 56 огневых точек, убежищ и складов террористов.

В боях с террористами погибли 10 турецких военнослужащих, еще 29 ранены.

С начала операции «Оливковая ветвь» ликвидирован 3991 террорист, в рамках операции до сегодняшнего дня уничтожено 102 мины и 739 самодельных взрывных устройств.

Minval.az