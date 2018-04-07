Посольство России в Великобритании направило в британский МИД ноту с просьбой о встрече с главой Министерства иностранных дел Борисом Джонсоном по «делу Скрипаля». Об этом представитель пресс-службы российского посольства сообщил РИА Новости.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», — сказал представитель.

По его словам, Яковенко направил Джонсону личную ноту. Также в посольстве России выразили надежду на проведение такой встречи в «ближайшее время».

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