Министерство иностранных дел Киргизии направило ноту Узбекистану в связи с произошедшимв субботу на границе двух государств инцидентом.

Как передает ТАСС, об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

«В МИД был вызван посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике, который был проинформирован об инциденте, и ему была вручена нота с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Как заверило министерство, официальный Бишкек «держит данный вопрос на контроле и находится на связи с соответствующими службами двух стран».

По информации киргизской стороны, 7 апреля в селе Мамай Джалал-Абадской области Киргизии в районе границы с Узбекистаном пограничники соседнего государства применили оружие в отношении киргизского гражданина, который от полученного ранения скончался. Причем, по данным Государственной пограничной службы Киргизии, погибший во время стрельбы находился на киргизской территории.

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков дал поручение соответствующим структурам республики провести тщательное расследование данного происшествия и привлечь к нему правоохранительные органы Узбекистана. По указанию главы кабмина, семье погибшего также выделена материальная помощь в размере 100 тыс. сомов (около $1,5 тыс.).

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