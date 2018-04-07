Во Франции скончался 18-летний защитник команды «Гавр» Самба Диоп. Об этом сообщает ТАСС.

«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды.

«Гавр» выражает глубокие соболезнования семье Самбы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Причины трагедии не сообщаются.

Отмечается, что футболист не имел медицинских ограничений и тренировался в обычном режиме.

В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».

Minval.az