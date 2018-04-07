Более одного килограмма наркотического средства — героина изъято сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Как передает «Спутник», шестого апреля был задержан ранее судимый житель Баку Нариман Тагиев. При обыске оперативники обнаружили у него один килограмм 50 граммов героина, предназначенного для реализации. В настоящее время следственные органы пытаются выявить лиц, продавших Тагиеву героин.

Сотрудники Управления полиции Сураханского района и 33-го отделения полиции задержали ранее судимого Эльданиза Гулиева. У него при обыске обнаружили и изъяли 450 граммов марихуаны.

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