Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — сообщил ведущий телеканала, не приведя источника этих сведений, лишь напомнив, что после отравления Скрипаль находился в коме.

Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее сказала, что Сергей Скрипаль «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».

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