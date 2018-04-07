Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как был задержан в Германии 25 марта. Об этом пишет El Mundo со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, 22 марта политик прибыл в Хельсинки. В это время Верховный суд Испании выдал европейский ордер на его арест.

После этого у Пучдемона, согласно источникам расследования, было два варианта — отправиться в Россию, граничащую с Финляндией, или поехать в Стокгольм, что он в итоге и сделал.

В материале отмечается, что Пучдемон предпочёл «неожиданный» вариант — 23 марта он отправился на машине в Лапландию, откуда перебрался в шведскую столицу. Там у него появился план вернуться в Бельгию через Данию и Германию, где его задержала полиция.

5 апреля немецкий суд освободил бывшего лидера Каталонии под залог в €75 тыс., отмечает RT.

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