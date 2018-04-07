Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает, что мессенджер Telegram не будет заблокирован Роскомнадзором и стороны придут к общему решению, передает «Интерфакс».

«Я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе в интернете. «Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером. Для меня он очень удобен», — отметил Кадыров.

«Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять», — сказал он.

Ранее в пятницу Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram в связи с тем, что компания не исполнила требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Minval.az