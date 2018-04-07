Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковникЗакир Гасанов провел служебное совещание руководящего состава министерства.

Как сообщили Minval.az в Министерстве обороны, министр обороны З.Гасанов довел до личного состава сказанные на последнем выступлении слова президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Отметив, что Верховный Главнокомандующий высоко оценивает армию, всегда относится к ней с заботой и вниманием, министр довел до сведения, что президент также проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о предстоящих задачах.

Подчеркнув, что мобилизация и призыв на воинскую службе были успешны продолжены в подчиненных Министерству обороны воинских частях, министр дал соответствующие поручения по приему и размещению молодых солдат.

Министр обороны дал поручения должностным лицам в связи с хорошей организацией в военных частях процесса голосования на предстоящих президентских выборах. Он сказал о необходимости быть готовыми к любым провокациям врага, которые могут произойти на линии фронта в преддверии выборов. З.Гасанов распорядился о принятии решительных мер с целью предотвращения таких инцидентов.

Minval.az