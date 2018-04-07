В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдёт первая в истории королевства неделя моды, передаёт RT.

Сообщается, что мероприятие начнётся 10 апреля и продлится четыре дня. В нём примут участие как арабские, так и мировые дизайнеры, включая Роберто Кавалли и Жан-Поля Готье.

Изначально неделя моды должна была состояться в конце марта, однако была перенесена из-за большого числа гостей.

«Мы очень благодарны за доверие и поддержку, которую мы получили, чтобы всё состоялось», — сказал исполнительный директор Арабского совета моды Джейкоб Абриан.

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