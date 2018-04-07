8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами ожидается слабый туман. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 763 до 767 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и вечером на отдельных горных территориях кратковременные дожди. Местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az