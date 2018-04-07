Соединённые Штаты заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации на границе с сектором Газа. Об этом сообщил постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур.

«Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил дипломат, такие решения Вашингтона позволяют Армии обороны Израиля продолжать «натиск» на палестинское гражданское население.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас призвал СБ ООН защитить население страны от израильской агрессии.

На границе с сектором Газа вторую неделю идут столкновения палестинцев с израильской армией. По последним данным, в результате столкновений погибли десять человек.

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