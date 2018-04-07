После того, как Минфин США объявил о введении новых санкций против российских бизнесменов и чиновников, стремительно снизилось состояние миллиардера Олега Дерипаски. По данным рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes, за несколько часов после появления информации о санкциях в пятницу, 6 апреля, оно сократилось на 957 миллионов и составило 5,3 миллиарда долларов, пишет DW.

Дерипаска, занимающий 23-е место в списке богатейших людей России, потерял более 15 процентов своих активов из-за резкого падения акций En+ Group на Лондонской бирже. Стоимость акций подконтрольных Дерипаске компаний упала на 10-20 %, при этом акции En+ Group на Московской бирже обвалились более чем на 20 %, акции концерна «Русал» — на 12,44%.

Совокупное состояние семи российских миллиардеров, угодивших под санкции, сократилось более чем на 1,25 млрд долларов, большая часть потерь пришлась на активы Дерипаски.

Кроме того, состояние Сулеймана Керимова снизилось на 244 млн до 6,6 млрд долларов, Виктора Вексельберга — на 41 млн до 14, 6 млрд.

В списке также находятся миллиардеры Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов. На их состояниях санкции либо не отразились, либо потери оказались незначительными, в случае Скоча зафиксирован небольшой рост.

Напомним, в России обещают «спасать» свои компанииот санкций США. В частности, к российским предприятиям, которые будут отказываться работать с попавшими под ограничения компаниям, применят наказания.

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