Британская телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве, сообщила, что Виктории Скрипаль, племяннице отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля, отказали в визе. При этом источник отметил, что британские власти полагают, что Россия «использует Викторию как пешку».

Джеймс Ландейл, дипломатический обозреватель BBC, сообщил, что узнал от правительственного источника, что племянницу Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль не пустят в Великобританию.

«Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку», — приводится в сообщении мнение собеседника СМИ. Он также добавил, что есть мнение, что Виктория попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, таким образом она сама стала жертвой.

Ранее Виктория Скрипаль сама заявила в интервью телеканалу Sky News, что не верит в то, что посольство Британии в Москве даст ей визу. Она сообщила, что в посольстве ей так и сказали, что власти Великобритании должны еще решить впускать ли ее на территорию королевства. Ей самой кажется, что Лондон не хочет, чтобы она приезжала.

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