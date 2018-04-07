Руководство социальной сети Facebook заявило, что проверит личность всех пользователей, чьи страницы на соцсети пользуются особой популярностью. Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды, пишет Би-би-си.

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку — а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность.

Цукерберг также сказал, что поддерживает предложение регулировать политическую рекламу. Если это предложение будет принято, то социальным сетям придется собирать больше информации о том, кто именно создает подобную рекламу.

«Вмешательство в выборный процесс — проблема, с которой не может справиться лишь одна платформа», — сказал глава Facebook. По его словам, сами по себе эти меры не остановят тех, кто пытается обмануть систему, но по крайней мере они существенно осложнят им жизнь.

Отныне Facebook будет требовать от всех, кто размещает на ее страницах политическую рекламу, американское удостоверение личности и американский же адрес. На этот адрес будет выслан по почте уникальный код, с помощью которого рекламу можно будет запустить.

Эти меры направлены против действий, предположительно совершавшихся Агентством интернет-исследований, российской фабрикой троллей, которая обвиняется в том, что использовала «Фейсбук» для запугивания американских избирателей и влияния на их выбор.

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