Facebook начал удалять старые сообщения основателя соцсети Марка Цукерберга из его переписок с другими пользователями. Об этом 6 апреля сообщило TechCrunch.

Собеседники издания рассказали, что сообщения, которые Цукерберг присылал им несколько лет назад, исчезли, а переписка стала выглядеть так, будто пользователь общался сам с собой. При этом уведомления о получении сообщений от него сохранились в электронной почте.

В Facebook изданию пояснили, что «ограничили период хранения сообщений Марка в Messenger» после хакерской атаки на Sony Pictures в 2014 году. Представитель компании заверил, что это соответствует всем юридическими обязательствам соцсети.

При этом у обычных пользователей Facebook нет возможности удалить сообщение из переписки так, чтобы оно исчезло у собеседника. Кроме того, о такой практике никогда публично не заявлялось. Издание считает, что это может подорвать доверие к соцсети.

Minval.az