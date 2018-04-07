В результате столкновений между вооруженными силами армии обороны Израиля и протестующими на границе сектора Газа в пятницу погибли по меньшей мере 17 палестинцев, сообщил телеканал «Аль-Джазира». Еще около 1,4 тысячи человек получили ранения.

В протестных акциях приняли участие тысячи палестинцев. В районах беспорядков арабы поджигали автомобильные покрышки, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы. Власти еврейского государства объявили приграничные с Газой районы закрытой военной зоной.

В сообщении «Аль-Джазиры» отмечается, что армия обороны Израиля применяла против протестующих боевое огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов от ограждений на границе сектора Газа.

Массовые демонстрации с требованием возвращения палестинских беженцев к родным очагам начались 30 марта. В этот день палестинцы отмечают День защиты земли, посвященный памяти шести погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями земельных наделов, принадлежавших арабам.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам.

Minval.az