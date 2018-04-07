Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC прокомментировал возможность начала торговой войны между США и Китаем.

«Потенциал торговой войны есть, но это не является нашей целью… Президент (США Дональд Трамп) хочет, чтобы торговля между странами носила взаимный характер», — уточнил он.

При этом Мнучин выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что США будут продолжать отстаивать свои интересы в существующем противостоянии.

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