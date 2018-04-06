Медведь повредил забор на латвийско-российской границе при попытке уйти на территорию России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.

Отмечается, что во время обхода пограничники обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полуметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение.

Также были найдены следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений стал медведь. Очевидно забор мешал дикому животному попытаться пересечь границу.

Судя по всему, медведь хотел перебраться через забор и направиться в Россию.

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