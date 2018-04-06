Секретная карта президента США Джона Кеннеди, содержащая размещенные на Кубе в разгар карибского кризиса советские военные объекты, по которым Штаты готовились нанести удар, выставлена на торги в США, сообщает РИА Новости.

Как сообщил в пятницу специализирующийся на продаже исторических документов, автографов и раритетных вещей аукционный дом RR Auction, на торги представлена принадлежавшая президенту Кеннеди карта, датированная полуднем 27 октября 1962 года. Документ содержит информацию о нахождении советских военных объектов на Кубе, в том числе истребителей МиГ, бомбардировщиков Ил-28, ракетных катеров класса «Комар», баллистических ракет Р-12, ракет «земля-земля», а также ядерных хранилищ.

Как напоминают в аукционном доме, 27 октября 1962 года стал самым опасным днем карибского кризиса и вошел в историю как «черная суббота». В сопроводительном документе аукциона говорится, что «в случае, если бы Кеннеди дал приказ на нанесение удара, эта карта показывает девять советских целей, по которым бы сбросили бомбы американцы». Благодаря тому, что лидерам США и Советского Союза удалось договориться и в ночь на 28 октября предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, «девять указанных на карте целей стали оружием, которое США выдворили с Кубы», отмечают продавцы раритета.

Документ, состоящий из двух скрепленных ранее клейкой лентой страниц карты и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом «Секретно».

Как сообщает организатор онлайн-торгов, около 20 лет назад документ был передан его нынешнему владельцу главой минобороны США в администрации Кеннеди Робертом Макнамара. Тот в свою очередь получил эту карту в подарок от самого президента Кеннеди, который назвал ее «победной картой», поскольку именно над ней он провел решающие часы кризиса и не поддался на давление военных, выступавших за нанесение удара по позициям СССР на Кубе.

Проходящий на сайте онлайн-аукцион стартовал в пятницу. Стартовая цена лота составила 20 тысяч долларов. Прием ставок завершится в среду, 11 апреля, в 18 часов по времени Восточного побережья США за час до официального завершения торгов.

Minval.az