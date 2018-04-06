Баку изучит информацию о планах Еревана разместить на границе с Азербайджаном комплексы «Искандер», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Эта информация требует дополнительного изучения», — сказал Э.Мамедъяров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом министр отметил, что у Армении всегда «завышенные намерения».

Ранее армянская газета «Жаманак» сообщила, что Россия предоставит Армении еще один государственный экспортный кредит на поставку вооружений. «В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы «Искандер», которые будут размещены на границе с Азербайджаном», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Ранее замглавы ФСВТС РФ Владимир Дрожжов заявлял, что Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту в $200 млн.

Журналистам в Ереване он также заявил, что поставки Россией оружия Армении по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.

Minval.az