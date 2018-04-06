«Министры с сожалением отмечают, что, несмотря на принятие ООН четырех резолюций, конфликт между Азербайджаном и Арменией остается нерешенным и по-прежнему представляет собой угрозу международному и региональному миру и безопасности».

Как сообщает АПА, об этом говорится в итоговом документе промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

В документе отмечается, что министры также отмечают важность предусмотренного Уставом ООН принципа неприменения силы.

«Мы призываем стороны искать пути разрешения конфликта в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана» — говорите в итоговом документе.

Minval.az