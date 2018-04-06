В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане, 10 апреля будет «днем тишины».

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, в день выборов и за день до голосования, то есть в «день тишины», запрещаются организация митингов и проведение любой предвыборной агитации.

Предвыборную агитацию приостановят 10 апреля в 08:00.

Напомним, что ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов на пост президента. Это — выдвинутый от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, кандидат от Партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат от Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, кандидат от Партии Движение национального возрождения Фарадж Гулиев, кандидат от «Инициативной группы фронтовиков» Рази Нуруллаев, кандидат от Партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев, самовыдвиженец Захид Орудж и кандидат от Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

Minval.az