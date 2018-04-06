Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения будет эффективно работать со всеми странами-членами организации, постоянно проводить политические консультации.

Как сообщает азербайджанский интернет-сайт 1news.az, об этом на промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения на тему «Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан также будет способствовать развитию безопасности в мире.

«В следующем году в Азербайджане пройдет XVIII саммит Движения неприсоединения», — сказал он.

Следует отметить, что Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия.

Датой основания Движения неприсоединения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, в числе которых единственное европейское государство – Беларусь (с 1998 года).

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году.

В 1961 году в организации был введен статус наблюдателя, а в 1970 году – статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях Движения неприсоединения открытого характера. В настоящее время наблюдателями являются 15 стран и 11 организаций (ООН, Африканский союз, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и др.). Россия получила статус гостя в 1995 году.

Движение неприсоединения не имеет обычной организационной структуры и постоянного руководства. Председателем организации является страна, принимающая конференцию на высшем уровне. Такие конференции созываются, как правило, раз в три года (последняя, 17-я конференция Движения неприсоединения была проведена 17-18 сентября 2016 года в венесуэльском Порламаре). Решения принимаются консенсусом и носят рекомендательный характер.

Minval.az