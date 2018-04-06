C Ираком ведется работа над возвращением находящихся там азербайджанских женщин и детей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Данный вопрос требует длительного расследования. Это зависит не только от нас. На данный момент необходимо установить факт причастности женщин к деятельности незаконных группировок», — отметил глав МИД.

Э. Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан беспокоит судьба детей в Ираке: «Мы уже отправили туда своих представителей. Наше посольство в Ираке на данный момент работает в этом направлении».

Minval.az