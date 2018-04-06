Сегодня в Хайкоу (Китай) стартовал международный турнир по пляжному футболу.

Как сообщает «Азериспорт», в первом туре сборная Азербайджана победила команду Венгрии со счетом 7:3. Дубль сделал Назаров, по голу забили Зейналов, Гаджиев, Ширинбеков, Р.Алиев и А.Алиев.

Состав сборной Азербайджана: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев.

В другом матче турнира Китай проиграл Чехии (3:5).

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